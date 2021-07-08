Температура поднялась у папы римского после операции

Ватикан, 8 июля. Врачи зафиксировали повышенную температуру у перенесшего операцию на кишечнике папы римского Франциска, сообщили в Ватикане.

Верховный понтифик перенес плановую операцию в связи дивертикулярной болезнью кишечника. Папа провел неделю в больнице под наблюдением врачей, его самочувствие оценивалось как стабильно хорошее. Понтифик сдал ряд необходимых анализов в связи с температурой, их результаты не вызвали опасений у медиков.

Плановая операция прошла в римской клинике имени Джемелли. Пациенты с таким заболеванием страдают от множественных выпячиваний стенки толстой кишки. Тошнота, запоры, спазмы живота и общая интоксикация сопровождают этот недуг.