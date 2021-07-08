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Мужчина сорвался с опасной скалы на пляже под Севастополем и сломал позвоночник

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:47
Происшествия
Мужчина сорвался с опасной скалы на пляже под Севастополем и сломал позвоночник
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Севастополь, 8 июля. В Севастополе на пляже Баунти, который находится в микрорайоне Фиолент, молодой парень сорвался с 20-метровой скалы и упал на мелководье. По предварительной информации, он сломал позвоночник. К счастью, территорию в этот момент патрулировали специалисты Центра ГИМС МЧС России по городу Севастополю, которые увидели произошедшее и спасли человека.

После падения мужчина не мог самостоятельно передвигаться и терял сознание. Сотрудники МЧС, заметившие инцидент, незамедлительно отправились в Балаклаву, где в экстренном порядке к набережной Назукина прибыла бригада скорой медицинской помощи, чтобы пострадавшего забрать в больницу. Как рассказали ФАН местные жители, подобные случаи, к сожалению, на пляже Баунти бывает довольно часто.

«Насколько я слышал, каждый сезон — по несколько погибших, еще больше травмированных. Прежде всего, из-за алкоголя и неосторожности. Там же обрыв, осыпающиеся тропы», — рассказал севастополец Всеволод Радченко.

Отметим, этот пляж популярен среди местных жителей и туристов из-за его необычайной красоты и чистой воды. Однако пренебрежение техникой безопасности отдыхающих приводит иногда к неотвратимым последствиям.

 

Ранее ФАН сообщал, что в Севастополе пожаловались на больницу, где якобы избили бабушку до синяков. При этом медсестра реанимационного отделения считает, что подобные синяки могли появиться из-за того, что бабушку, возможно, привязали ради ее блага: чтобы она не упала после наркоза.

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мчс севастополь фиолент
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