Полное отключение света произошло в Гондурасе и Никарагуа

Тегусигальпа, 8 июля. Сбой в электросети привел к полному отключению света в Гондурасе и Никарагуа. Об этом сообщает Региональный оператор электроэнергетического рынка (EOR).

⚡???? - @EOR_energia informa que a las 13:00horas se presenta evento de emergencia en el Sistema Eléctrico Regional de América Central. En estos momentos las interconexiones extraregionales se encuentran abiertas. Apagón total en Honduras. En breve más información. pic.twitter.com/n195X8Mu8u — EOR_Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (@EOR_energia) July 7, 2021

В 13:00 по местному времени произошел сбой в электроснабжении во всем центральноамериканском регионе, из-за чего было объявлено чрезвычайное положение.

Из-за проблем с региональными электрическими соединениями произошло полное отключение электричества в Гондурасе и Никарагуа. Соединение сохранилось только в Коста-Рике и Панаме.

По информации центральноамериканского оператора, причины сбоя в электроснабжении, который привел к полному блэкауту в Гондурасе и Никарагуа и затронул части Гватемалы и Сальвадора, пока не установлены.

#MegaApagon afecta a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

Así lo confirmó el Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (EOR), calificando el apagón como una “emergencia”. pic.twitter.com/u1L74M5MqF — Radio Caracas Radio (@RCR750) July 7, 2021

Агентство EFE сообщает, что в столице Никарагуа подача электроэнергии возобновилась примерно в 14:30 по местному времени. Электроснабжение в Гондурасе, по информации местных служб, было восстановлено на два или три часа позже.

9 июня произошел сбой в подаче электроэнергии, который привел к блэкауту в Никарагуа и частичному отключению в остальных странах. Власти заявили, что причиной сбоев стали проблемы с электрическими соединениями между Мексикой и Гватемалой.

EOR снабжает электроэнергией примерно 47 млн человек по всей Центральной Америке от Панамы до Гватемалы.