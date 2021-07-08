Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 14:54
14:52
Общество
Роспотребнадзор оценил запасы вакцины от коронавируса в Москве
14:50
Политика
Расстрел президента Гаити: клан Клинтонов заметает следы в «Зомбиленде»
14:49
Общество
Ушел из жизни народный артист России Михаил Глуз
14:49
Армия
Кнутов назвал «супероружие будущего», которым зенитчики ВКС РФ смогут сбивать авиацию НАТО
14:47
Армия
Немцы обнаружили важный нюанс в перехвате самолета ВМС США над Черным морем
14:47
Происшествия
Обвиняемого в хищении 1,2 млрд рублей у МОЭСК экстрадировали в Россию из Испании
14:46
Весь мир
Калифорния выплатит компенсации жертвам насильственной стерилизации в США
14:44
Политика
«Ухожу на временный ремонт»: экс-депутата Рады Журавко госпитализировали в Москве
14:44
Общество
Более 3,2 миллиона жителей Москвы получили первый компонент вакцины от COVID-19
14:44
Происшествия
Эксперты изъяли образцы у родственников жертв крушения Ан-26 для генетического исследования
Все новости

Полное отключение света произошло в Гондурасе и Никарагуа
Весь мир
Полное отключение света произошло в Гондурасе и Никарагуа
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa

Тегусигальпа, 8 июля. Сбой в электросети привел к полному отключению света в Гондурасе и Никарагуа. Об этом сообщает Региональный оператор электроэнергетического рынка (EOR).

В 13:00 по местному времени произошел сбой в электроснабжении во всем центральноамериканском регионе, из-за чего было объявлено чрезвычайное положение.

Из-за проблем с региональными электрическими соединениями произошло полное отключение электричества в Гондурасе и Никарагуа. Соединение сохранилось только в Коста-Рике и Панаме.

По информации центральноамериканского оператора, причины сбоя в электроснабжении, который привел к полному блэкауту в Гондурасе и Никарагуа и затронул части Гватемалы и Сальвадора, пока не установлены.

Агентство EFE сообщает, что в столице Никарагуа подача электроэнергии возобновилась примерно в 14:30 по местному времени. Электроснабжение в Гондурасе, по информации местных служб, было восстановлено на два или три часа позже.

9 июня произошел сбой в подаче электроэнергии, который привел к блэкауту в Никарагуа и частичному отключению в остальных странах. Власти заявили, что причиной сбоев стали проблемы с электрическими соединениями между Мексикой и Гватемалой.

EOR снабжает электроэнергией примерно 47 млн человек по всей Центральной Америке от Панамы до Гватемалы.

Вернуться назад

энергетика никарагуа блэкаут гондурас
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru