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Глава войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов посетил Тулу
Общество
Глава войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов посетил Тулу
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 8 июля. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов побывал в Туле. На территории региона состоялся ряд официальных мероприятий с его участием.

Основной целью рабочего визита Виктора Золотова стало представление личному составу нового руководителя регионального Управления войск национальной гвардии. Подразделение возглавил полковник полиции Владимир Цибульский.

«Директор Росгвардии выразил благодарность руководству региона и взаимодействующим региональным органам исполнительной власти за плодотворное сотрудничество и конструктивный подход к решению поставленных перед ведомством задач в сфере обеспечения безопасности и правопорядка», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым Виктор Золотов возложил цветы к памятнику сотрудникам и военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга. Также глава войск национальной гвардии и руководитель области познакомились с условиями подготовки водителей-росгвардейцев.

Ранее ФАН информировал, что два сотрудника Росгвардии в Туле спасли на пожаре двух человек. Правоохранители заметили возгорание жилого дома и вывели женщину с ребенком из задымленного помещения.

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дюмин тульская область росгвардия виктор золотов
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