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Сигнал воздушной тревоги прервал конференцию испанского премьера на базе НАТО в Литве

  /   Обновлено: 08 июля 2021 14:26
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Армия
Сигнал воздушной тревоги прервал конференцию испанского премьера на базе НАТО в Литве
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Шауляй, 8 июля. Конференция с участием руководителя испанского правительства Педро Санчеса на базе Альянса в литовском Шауляе была прервана из-за поступления сигнала воздушной тревоги.

Во время выступления литовского президента Гитанаса Науседы к испанскому премьер-министру подошел офицер и что-то сообщил. После этого пресс-конференция была прервана.

Данный эпизод был зафиксирован на видео.

«В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана», — объяснил представителям СМИ пресс-офицер Вооруженных сил Литвы Андрюс Дилда.

По его словам, такое опознание воздушных судов является рутинной процедурой.

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нато испания литва
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