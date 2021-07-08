Сигнал воздушной тревоги прервал конференцию испанского премьера на базе НАТО в Литве

Шауляй, 8 июля. Конференция с участием руководителя испанского правительства Педро Санчеса на базе Альянса в литовском Шауляе была прервана из-за поступления сигнала воздушной тревоги.

Во время выступления литовского президента Гитанаса Науседы к испанскому премьер-министру подошел офицер и что-то сообщил. После этого пресс-конференция была прервана.

Данный эпизод был зафиксирован на видео.

«В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана», — объяснил представителям СМИ пресс-офицер Вооруженных сил Литвы Андрюс Дилда.

По его словам, такое опознание воздушных судов является рутинной процедурой.