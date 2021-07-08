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Лаврентьев констатировал постепенную стабилизацию ситуации в Сирии

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:44
Армия
Лаврентьев констатировал постепенную стабилизацию ситуации в Сирии
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июля. Москва констатирует постепенное урегулирование ситуации в республике. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, противодействие терроризму в Сирии является одним из главных вопросов несмотря на то, что в последнее время в республике наблюдается постепенная стабилизация ситуации.

Ранее Россия, Иран и Турция осудили военные нападения Израиля в Сирии и призвали Тель-Авив прекратить данные действия, поскольку они являются нарушением суверенитета САР, а также угрожают стабильности и безопасности в регионе.

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