Лаврентьев констатировал постепенную стабилизацию ситуации в Сирии

Москва, 8 июля. Москва констатирует постепенное урегулирование ситуации в республике. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, противодействие терроризму в Сирии является одним из главных вопросов несмотря на то, что в последнее время в республике наблюдается постепенная стабилизация ситуации.

Ранее Россия, Иран и Турция осудили военные нападения Израиля в Сирии и призвали Тель-Авив прекратить данные действия, поскольку они являются нарушением суверенитета САР, а также угрожают стабильности и безопасности в регионе.