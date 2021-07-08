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Банк России повысил курсы иностранных валют на 9 июля

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:41
Экономика
Банк России повысил курсы иностранных валют на 9 июля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2021 года.

Согласно расчетам на завтра, курс американского доллара увеличился на 1,1372 рубля. Стоимость нацвалюты США достигла отметки в 75,1952 рубля.

Курс европейской валюты был также увеличен Банком России. Стоимость евро на пятницу составляет 88,7755 рубля его курс прибавил 1,2167 рубля.

Опрошенные Федеральным агентством новостей экономисты определили, какой окажется стоимость американской нацвалюты к концу июля. В ближайший месяц диапазон для рубля и доллара — 73–75, прогнозируют эксперты. На позиции российской валюты оказывает давление в том числе третья волна коронавирусной пандемии.

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