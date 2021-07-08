Массовую эвакуацию людей из ТЦ проводят в Тюмени

Тюмень, 8 июля. Посетителей и сотрудников торговых центров эвакуируют. По предварительным данным, всех выводят на улицу из-за угроз о «бомбах».

Среди эвакуированных торговых центров оказались «Гудвин», «Премьер», «Сити Молл», «Солнечный» «Галерея Вояж», «Магеллан». Специалисты группы разминирования выехали в ТРЦ. Там искали взрывные устройства, но они не были обнаружены. Другие детали происшествия устанавливаются.

Ранее анонимное сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Акварель» в Советском районе Волгограда поступило руководству заведения. Всех посетителей и сотрудников экстренно эвакуировали.