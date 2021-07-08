Поток фекалий стал причиной гибели речных обитателей в Волгоградской области

Волгоград, 8 июля. До двух лет лишения свободы грозит мастеру по ремонту оборудования электрометаллургического завода Волгоградской области. По вине мужчины на протяжении двух месяцев в реку Арчеда попадали фекальные нечистоты, что послужило причиной массового замора рыбы.

Об экологической катастрофе в регионе заговорили еще в декабре прошлого года. Тогда местные жители стали свидетелями гибели речных обитателей. Трупы животных покрыли всю площадь крупной реки в районе города Фролово.

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что в реку незаконно сбрасываются фекальные сточные воды. Дальнейшее расследование выявило грубейшее нарушение техники эксплуатации канализационных сетей, в частности, была обнаружена труба, по которой нечистоты переливаются в ливневой колодец.

«Обвиняемый ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности по ежемесячной проверке работы ливневой и фекальной канализаций, допустил функционирование несанкционированно установленной переливной трубы между двумя колодцами фекальной и ливневой канализаций. В результате засора, образовавшегося в колодце фекальной канализации, с декабря 2020 года по январь 2021 года нечистоты через переливную трубу попали в ливневую канализацию, через которую произошел их дальнейший сброс в реку», — уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Загрязнение реки привело к гибели почти четырех тысяч рыб различных пород. Ущерб природным ресурсам составил более 260 тысяч рублей. Вину в содеянном обвиняемый признал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 250 УК РФ («Загрязнение вод»). В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее ФАН сообщал, что врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сделал выговор чиновнику, ответственному за нанесенную поверх срезанного асфальта дорожную разметку. После замечания главы региона допущенный недочет был устранен.