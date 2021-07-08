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Партия марихуаны на миллиард долларов найдена и уничтожена полицией Лос-Анджелеса
Весь мир
Партия марихуаны на миллиард долларов найдена и уничтожена полицией Лос-Анджелеса
PrScr Twitter  /  @SupervisorCook

Лос-Анджелес, 8 июля. Власти Лос-Анджелеса конфисковали более 370 тысяч кустов нелегальной марихуаны, стоимость которой на черном рынке оценивается в один миллиард долларов. Об этом сообщило окружное управление шерифа.

В ходе 10-дневной операции в Долине Антилоп на севере Лос-Анджелеса был арестован 131 человек и изъято более 16 тонн собранной конопли.

Несмотря на масштабность операции, по некоторым подсчетам, сотрудники правоохранительных органов конфисковали только 40% незаконно выращиваемой марихуаны. Это указывает на серьезность проблемы организованной преступности, занимающейся незнакомым оборотом наркотиков.

«На второй неделе операции, даже на первой, преступники уже пытались восстановить посевы», — сообщил в ходе пресс-конференции шериф Алекс Виллануэва.

Сотрудники службы по борьбе с наркоторговлей ликвидировали 205 из примерно 500 нелегальных посевов, которые были обнаружены с воздуха. Весь найденный каннабис был уничтожен.

Власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях в 2016 году, а первые продажи начались в 2018 году.

«Мы не боремся против легального бизнеса по продаже каннабиса», — отметил конгрессмен от 25-го округа штата Калифорния Майк Гарсиа.

Кроме своей основной незаконной деятельности, производители нелегального каннабиса в Долине Антилоп, которая находится в пустынном районе, наносят вред экологии региона. Они крадут из гидрантов воду, которую используют для полива плантаций. Кроме того, плантаторы применяют токсичные и запрещенные химические вещества, которые отравляют окружающую среду. Многие из них вооружены.

В Долине Антилоп проживают охраняемые виды животных, в том числе земляная белка, пустынный западный гофер, а также распространена вечнозеленая юкка коротколистная.

Производители нелегальных наркотиков вырубают деревья для строительства теплиц, загрязняют воду мусором и пестицидами.

«В Долине много важных охраняемых видов, которым необходима их среда обитания для выживания», — заявила биолог Хлои Хаким.

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сша наркотики
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