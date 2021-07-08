Партия марихуаны на миллиард долларов найдена и уничтожена полицией Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 8 июля. Власти Лос-Анджелеса конфисковали более 370 тысяч кустов нелегальной марихуаны, стоимость которой на черном рынке оценивается в один миллиард долларов. Об этом сообщило окружное управление шерифа.

News Conference* Sheriff Villanueva & Officials Announce the Results of the Largest Marijuana Eradication Operation



Sheriff Alex Villanueva, Los Angeles County Sheriff’s Department, Supervisor Kathryn Barger, Los Angeles County Board of Superviors, Mike Garcia, pic.twitter.com/lx3K65MjoG — LA County Sheriffs (@LASDHQ) July 7, 2021

В ходе 10-дневной операции в Долине Антилоп на севере Лос-Анджелеса был арестован 131 человек и изъято более 16 тонн собранной конопли.

Несмотря на масштабность операции, по некоторым подсчетам, сотрудники правоохранительных органов конфисковали только 40% незаконно выращиваемой марихуаны. Это указывает на серьезность проблемы организованной преступности, занимающейся незнакомым оборотом наркотиков.

Authorities say they seized $1 billion worth of illegal marijuana in the largest bust in Los Angeles County history. They say that's only a fraction of the illicit pot grown by cartels in Southern California's high desert. https://t.co/VPL13vjCKA — The Associated Press (@AP) July 8, 2021

«На второй неделе операции, даже на первой, преступники уже пытались восстановить посевы», — сообщил в ходе пресс-конференции шериф Алекс Виллануэва.

Сотрудники службы по борьбе с наркоторговлей ликвидировали 205 из примерно 500 нелегальных посевов, которые были обнаружены с воздуха. Весь найденный каннабис был уничтожен.

Власти Калифорнии легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях в 2016 году, а первые продажи начались в 2018 году.

«Мы не боремся против легального бизнеса по продаже каннабиса», — отметил конгрессмен от 25-го округа штата Калифорния Майк Гарсиа.

Кроме своей основной незаконной деятельности, производители нелегального каннабиса в Долине Антилоп, которая находится в пустынном районе, наносят вред экологии региона. Они крадут из гидрантов воду, которую используют для полива плантаций. Кроме того, плантаторы применяют токсичные и запрещенные химические вещества, которые отравляют окружающую среду. Многие из них вооружены.

В Долине Антилоп проживают охраняемые виды животных, в том числе земляная белка, пустынный западный гофер, а также распространена вечнозеленая юкка коротколистная.

Производители нелегальных наркотиков вырубают деревья для строительства теплиц, загрязняют воду мусором и пестицидами.