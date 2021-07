Партия марихуаны на миллиард долларов найдена и уничтожена полицией Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 8 июля. Власти Лос-Анджелеса конфисковали более 370 тысяч кустов нелегальной марихуаны, стоимость которой на черном рынке оценивается в один миллиард долларов. Об этом сообщило окружное управление шерифа.

В ходе 10-дневной операции в Долине Антилоп на севере Лос-Анджелеса был арестован 131 человек и изъято более 16 тонн собранной конопли.

Несмотря на масштабность операции, по некоторым подсчетам, сотрудники правоохранительных органов конфисковали только 40% незаконно выращиваемой марихуаны. Это указывает на серьезность проблемы организованной преступности, занимающейся незнакомым оборотом наркотиков.

Authorities say they seized $1 billion worth of illegal marijuana in the largest bust in Los Angeles County history. They say that's only a fraction of the illicit pot grown by cartels in Southern California's high desert. https://t.co/VPL13vjCKA