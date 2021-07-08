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Пришедшие на прощание с Владимиром Меньшовым устроили громкие овации в его честь

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:20
Общество
Пришедшие на прощание с Владимиром Меньшовым устроили громкие овации в его честь
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 8 июля. Легендарного режиссера и актера Владимира Меньшова проводили в последний путь под овации. Пришедшие на прощание с кинематографистом громко аплодировали ему.

Гражданская панихида по Меньшову проходила в столичном Доме кино Союза кинематографистов. Когда гроб с телом режиссера вынесли из здания, поклонники устроили продолжительные овации в его честь.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса, режиссеру был 81 год. Знаменитого кинодеятеля похоронят на Новодевичьем кладбище.

Дочь оскароносного режиссера, актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала, что ее отец приходил на это кладбище, когда был ребенком. По ее словам, Меньшов с замиранием сердца читал на памятниках имена Антона Чехова и Константина Станиславского. Телеведущей очень захотелось рассказать отцу, что он будет покоиться в одном ряду с этими легендарными людьми.

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