Вакцинацию от коронавируса прошли 40% сотрудников избиркомов России

Москва, 8 июля. Порядка 40% сотрудников избиркомов России прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Уровень вакцинации среди работников избиркомов поднялся на всей территории России, заявила Памфилова на заседании штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Выборы депутатов в Государственную думу состоятся в сентябре 2021 года. Итоги голосования подведут 4 октября, сообщила глава ЦИК России. Мероприятие пройдет в течение трех дней, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.