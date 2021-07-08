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Признание Гаркалина о Меньшове довело до слез Веру Алентову

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:11
Общество
Признание Гаркалина о Меньшове довело до слез Веру Алентову
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 8 июля. Слова актера Валерия Гаркалина о режиссере Владимире Меньшове тронули вдову кинематографиста Веру Алентову, которая расплакалась на траурной церемонии в московском Доме кино.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» тяжело переживает смерть любимого мужа, с которым была в официальном браке почти 60 лет. Артистка сидела рядом с дочерью Юлией у гроба супруга.

На сцену московского Дома кино вышел Валерий Гаркалин, который сыграл главную роль в картине «Ширли-мырли», над которой работал Меньшов. Он признался, что его жизнь разделилась на две стадии: до и после встречи с легендарным артистом.

«Он был очень требовательным. Считал, что комедию надо делать с серьезным намерением. Он работал с артистом. Истинная режиссура — это умение работать с артистом. Он показал великие образцы этого компонента. Все артисты называли работу с ним большой удачей. Спасибо вам за мою биографию!» — сказал Гаркалин.

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. На церемонию прощания с артистом в московском Доме кино пришли коллеги и поклонники. Похоронят именитого режиссера на Новодевичьем кладбище.

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