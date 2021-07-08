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Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
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Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 8 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба распорядился сформировать профильный комитет для контроля за подготовкой к проведению президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года. Соответствующий документ уже подписан и утвержден.

Комиссию возглавит Государственный министр коммуникации и политических вопросов Валид аль-Лафи. Наряду с командой чиновников и должностных лиц он займется координацией работы с госучреждениями страны и Высшей национальной избирательной комиссией (HNEC).

Основной задачей сформированного комитета является контроль за подготовкой выборов. Однако в его обязанности также входит повышение осведомленности граждан о важности участия в плебисците.

Валид аль-Лафи должен следить за работой правительственного медиацентра для прозрачного освещения хода голосования, а также провести ряд мероприятий и программ, направленных на привлечение женщин и молодежи к участию в избирательном процессе.

Члены Форума политического диалога по Ливии не смогли прийти к консенсусу по проведению всеобщих выборов во время заседания в Женеве. Несмотря на это, представители HNEC продолжают подготовку к проведению плебисцита. Глава комиссии лично проинспектировал информационный центр для представителей СМИ перед открытием. Сотрудники организации приступили к развозке бюллетеней и спецоборудования по участкам.

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