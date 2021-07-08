Глава калининградского Роспотребнадзора назвала критиков вакцинации «хайпожорами»

Калининград, 8 июля. Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура раскритиковала горожан, негативно высказывающихся на тему вакцинации в Сети. По ее словам, подобные личности заполоняют интернет-пространство.

«К сожалению, эта ситуация показала, что у нас появилось большое количество лже-медиков, диванных критиков, которые даже не знают, что такое вакцинация, понятия не имеют, что происходит. Они оперируют ненаучными данными, они не читали ни одной статьи. Это хайп. Хайп, что ты вышел в интернет, что-то озвучил и так далее», — говорит она.

Елена Бабура также рассказала о нелогичных доводах противников вакцинации и напомнила, что от коронавируса можно умереть. Она обвинила интернет-пользователей в отсутствии экспертности.

«Очень много лже-медиков, которые называют себя медицинскими работниками, распространяют небылицы про какие-то эксперименты, про неэффективность вакцинации, о том, что вакцинация не должна проводиться в период эпидемического подъема заболеваемости. А когда ее проводить? Когда все закончится? И проводить вакцинацию тех, кто не умер, и тех, кто выжил? Так говорить могут только те, кто никогда не видел смерти от инфекционных заболеваний, никогда не держал руку умирающего больного», — сказала глава калининградского Роспотребнадзора.

Елена Бабура уточнила, что региону необходим коллективный иммунитет. По ее мнению, обезопасить население возможно только так.

«Все меры, которые предлагает Роспотребнадзор, понятные. Мы должны сдержать распространение вируса. Он стал легче передаваться друг от друга, чтобы заразиться, нужна меньшая доза, не соблюдаются все рекомендации, которые направлены на сдерживание распространения вируса. У нас низкий уровень коллективного иммунитета», — подчеркнула Елена Бабура.

Ранее ФАН сообщал, что Роспотребнадзор отверг упреки в изоляции переболевших COVID-19 на основе ПЦР-тестов. Переболевшие COVID-19 пациенты в России жалуются, что их удерживают на самоизоляции дольше положенного срока.