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Премьер-министр Украины назвал ВСУ «самой мощной армией» в Европе

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:23
Армия
Премьер-министр Украины назвал ВСУ «самой мощной армией» в Европе
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Вильнюс, 8 июля. Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская армия является одной из «самых мощных» в Европе.

Премьер утверждает, что украинская армия обладает высокими профессиональными качествами, что позволяет ВСУ реагировать на любые угрозы.

«В настоящее время наша армия является одной из наиболее профессиональных и сильных в Европе», — заявил Шмыгаль в эфире литовского радио LRT.

Он также добавил, что нынешний уровень боеспособности ВСУ является заслугой НАТО. По его словам, с 2015 года страны Альянса направляют своих инструкторов на Украину, которые готовят солдат и офицеров ВСУ. Кроме того, премьер отметил важность учений НАТО Sea Breeze, которые проходят на территории Украины.

По оценкам военных экспертов, несмотря на поставки вооружения НАТО в ВСУ морально-психологическое состояние украинских военных остается на низком уровне. В рядах ВСУ процветают дезертирство, мародерство, употребление спиртных напитков, а также неуставные отношения между военнослужащими.

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украина всу шмыгаль
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