Токио, 8 июля. Японское руководство должно поменять ошибочную политику Токио в отношении Российской Федерации, считают журналисты.

Обозреватели японской газеты The Asahi Shinbun написали, что политика двойных стандартов Токио негативно влияет на доверие со стороны других государств. Япония продолжает создавать видимость дружбы с Кремлем.

Журналисты подвергли критике работу бывшего премьера страны Синдзо Абэ за создание нездоровых отношений с Москвой. Действующий глава японского правительства Есихидэ Суга не предпринял никаких действий для изменения дипломатии Токио.

Эксперты The Asahi Shinbun пришли к выводу, что в сложившейся ситуации необходимо переоценить риторику по вопросу Курильских островов. В противном случае японская дипломатия, «основанная на ценностях», никогда не будет звучать убедительно для мирового сообщества, пишет «ПолитЭксперт».

В Японии ранее нашли военный козырь в «споре» с Россией за Курилы. По мнению местных СМИ, явным преимуществом Токио являются военные базы США в регионе.