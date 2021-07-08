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Японские журналисты указали на дипломатическую ошибку Токио в отношении Москвы
Политика
Японские журналисты указали на дипломатическую ошибку Токио в отношении Москвы
pixabay.com

Токио, 8 июля. Японское руководство должно поменять ошибочную политику Токио в отношении Российской Федерации, считают журналисты.

Обозреватели японской газеты The Asahi Shinbun написали, что политика двойных стандартов Токио негативно влияет на доверие со стороны других государств. Япония продолжает создавать видимость дружбы с Кремлем.

Журналисты подвергли критике работу бывшего премьера страны Синдзо Абэ за создание нездоровых отношений с Москвой. Действующий глава японского правительства Есихидэ Суга не предпринял никаких действий для изменения дипломатии Токио.

Эксперты The Asahi Shinbun пришли к выводу, что в сложившейся ситуации необходимо переоценить риторику по вопросу Курильских островов. В противном случае японская дипломатия, «основанная на ценностях», никогда не будет звучать убедительно для мирового сообщества, пишет «ПолитЭксперт».

В Японии ранее нашли военный козырь в «споре» с Россией за Курилы. По мнению местных СМИ, явным преимуществом Токио являются военные базы США в регионе.

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япония курилы токио
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