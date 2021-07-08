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Стоимость бензина на российских биржах приблизилась к максимуму 2018 года
Экономика
Стоимость бензина на российских биржах приблизилась к максимуму 2018 года
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июля. Цены на бензин марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи приблизились к историческому максимуму, зафиксированному в 2018 году.

Так, стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 0,76% — до 58,9 тысячи рублей и 55,5 тысячи рублей за тонну соответственно. Рост цен на автомобильное топливо отмечается на фоне положительной динамики на рынке нефтяных котировок. На них давление оказывают неопределенность в дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ по наращиванию объемов добычи с августа и высокий сезонный спрос на сырье, пишет «Коммерсант».

Резкий прирост оптовых цен на бензин должен приводить к подорожанию топлива на АЗС. Но, согласно требованию регуляторов, увеличение розничных цен не должно превышать уровень инфляции. По мнению Минэнерго, дополнительная корректировка демпферного механизма не нужна.

По данным Росстата, на конец июня, стоимость бензина выросла на 4,4% при показателе инфляции в 4,2%.

С предложением обновить механизм образования цен к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилось Объединение операторов топливного рынка. В частности, предлагается поднять экспортные пошлины на нефтепродукты.

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