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Золотовицкий назвал несправедливой смерть Владимира Меньшова

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:02
Общество
Золотовицкий назвал несправедливой смерть Владимира Меньшова
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 8 июля. Актер Игорь Золотовицкий произнес трогательную речь на прощании с режиссером Владимиром Меньшовым, который ушел из жизни 5 июля.

Золотовицкий, выступая в московском Доме кино, начал с того, что пандемия коронавируса сильно изменила мир. Он назвал COVID-19 «проклятой штукой», которая «от нас уносит лучших».

Режиссер ставших классикой фильмов был первым во многих проявлениях искусства, считает Золотовицкий. Меньшовым гордится школа-студия МХАТ, выпускником которой он был. По его словам, кинематографист был прекрасным педагогом, кинорежиссером и актером.

«Зрители знают его по замечательным фильмам. Он так просто говорил о главном, не выбирая национальность, политических симпатий. «Москва слезам не верит» — фильм, который мне хотелось, чтобы еще раз повторили, — сказал Золотовицкий на прощании с артистом. — Это так не справедливо. Это поколение безвозвратно уходит от нас: мы мельче, а они мощные ребята. Это поколение Табакова, Ефремова и Меньшова, Гафта, Мягкова, которых мы теряем безвозвратно».

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. Ему был 81 год. Прощание с народным артистом проходит в московском Доме кино. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

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прощание меньшов золотовицкий
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