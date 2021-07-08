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Провал переговоров стран ОПЕК+ способствовал повышению стоимости нефти

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:01
Экономика
Провал переговоров стран ОПЕК+ способствовал повышению стоимости нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Министры стран — участниц ОПЕК+ так и не собрались на встрече, назначенной на 5 июля, что способствовало росту цены на нефть марки Brent до 77 долларов за баррель.

Переговоры не состоялись по причине конфликта, произошедшего на предыдущей неделе, сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Reuters. Он был вызван отказом Объединенных Арабских Эмиратов от предлагаемого восьмимесячного продления ограничений на добычу нефти. Это означает отмену всех договоренностей по одновременному увеличению объемов производства черного золота.

Возглавляющий министерство энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман призвал к компромиссу и рациональности, чтобы все же заключить после двух дней ни к чему не приведших консультаций соглашение. Но ни того, ни другого не было достигнуто, и встречу пришлось отменить, а дата следующей даже не согласовывалась.

Аналитик Артем Деев пояснил, что все участники ОПЕК+ имеют право голоса, однако вклад в сделку у них разный. Если добычу не станут наращивать с августа, нефть может подорожать до 80 долларов, приводит его мнение INFOX.

Нестабильность внутри альянса, вызвавшая беспокойство на нефтяном рынке, повлияла на курс рубля — российская валюта подешевела.

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