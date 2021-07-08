Появились уникальные кадры с долгожданных съемок продолжения «Сватов»

Москва, 8 июля. Актеры известного сериала «Сваты» собрались на съемочной площадке для продолжения работы над проектом. Картину снимают в Грузии.

В Сети уже появились уникальные кадры со съемочной площадки. На них запечатлена съемочная группа и артисты. В седьмом сезоне сериала сыграют Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал.

«Фрагмент со съемочного процесса «Сватов-7» в Грузии. Вы рады продолжению съемок?» — задали вопрос создатели фан-страницы, на которой появились кадры со съемок.

Поклонники обрадовались такому подарку и признались, что с нетерпением ждут продолжения картины, пишет Teleprogramma.pro.

«Обожаем этот сериал. Ждем не дождемся, когда выйдут наши любимые «Сваты»; «Очень сильно ждем. Слава богу, что работы над картиной продолжились», — пишут фанаты долгожданных «Сватов».

Съемки седьмого сезона сериала «Сваты» неоднократно приходилось переносить из различных обстоятельств. Сначала не удавалось согласовать место съемок, затем началась пандемия коронавируса. Актеры в недавних интервью не давали поклонникам никаких гарантий, говоря, что все зависит от ситуации с коронавирусом.