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Обязательные уроки финансовой грамотности появятся в школах России

  /   Обновлено: 08 июля 2021 13:11
Общество
Обязательные уроки финансовой грамотности появятся в школах России
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 8 июля. Финансовая грамотность станет обязательным предметом в школьной программе России с 1 сентября 2022 года, сообщили в Центробанке.

Новую дисциплину учащимся начальных классов будут преподавать в рамках уроков математики и окружающего мира, а ученики 5–9-х классов будут получать знания в этой области на уроках математики, обществознания и географии.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. По желанию родителей, новую дисциплину в школьную программу их ребенка могут ввести уже в ближайшем учебном году, уточнили в Центробанке.

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школа уроки финансовая грамотность
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