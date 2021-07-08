Обязательные уроки финансовой грамотности появятся в школах России

Москва, 8 июля. Финансовая грамотность станет обязательным предметом в школьной программе России с 1 сентября 2022 года, сообщили в Центробанке.

Новую дисциплину учащимся начальных классов будут преподавать в рамках уроков математики и окружающего мира, а ученики 5–9-х классов будут получать знания в этой области на уроках математики, обществознания и географии.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. По желанию родителей, новую дисциплину в школьную программу их ребенка могут ввести уже в ближайшем учебном году, уточнили в Центробанке.