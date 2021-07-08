Особая экономическая зона под Тулой второй год подряд признается лучшей в стране

Тула, 8 июля. Расположенная в Тульской области особая экономическая зона «Узловая» стала самой эффективной на территории страны. К такому выводу пришли в Минэкономразвития России.

Оценку 26 существующих в стране территорий проводили по 25 показателям. Среди аспектов исследования — количество рабочих мест, объем инвестиций и другие составляющие. Тульская особая экономическая зона оказалась на первом месте среди ОЭЗ производственно-промышленного типа. Такой она становится второй год подряд.

«Сейчас в особой экономической зоне зарегистрировано 20 компаний-резидентов. Общий объем их инвестиций превышает 40 миллиардов рублей. Выручка резидентов возросла более чем вдвое — с 2,5 миллиардов в 2019-м году до 6,35 миллиардов в 2020-м», — отмечают в пресс-службе правительства Тульской области.

Ряд компаний изъявили желание разместить свои производственные мощности на Петербургском экономическом форуме. ФАН ранее уже сообщал о появлении здесь завода компании-мирового лидера по производству средств защиты для рабочих.