Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 13:24
13:22
Общество
Александр Панкратов-Черный с трудом сдержал слезы возле гроба Владимира Меньшова
13:21
Армия
Эсминец ВМС Великобритании Defender покинул акваторию Черного моря
13:21
Общество
Составлен рейтинг самых знаменитых рыбаков Сахалина
13:20
Происшествия
В Бурятии осудят мигранта за убийство двадцатилетней давности
13:18
Шоу-бизнес
Психолог оценила планы 57-летней певицы Азизы стать матерью
13:18
Общество
О секретах преображения Кронштадта расскажет Олег Довганюк
13:17
Весь мир
Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
13:14
Экономика
Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
13:14
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира
13:13
Украина
Украинцев поставили на счетчик: новый грабительский закон развязывает властям руки
Все новости

Особая экономическая зона под Тулой второй год подряд признается лучшей в стране
Общество
Особая экономическая зона под Тулой второй год подряд признается лучшей в стране
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 8 июля. Расположенная в Тульской области особая экономическая зона «Узловая» стала самой эффективной на территории страны. К такому выводу пришли в Минэкономразвития России.

Оценку 26 существующих в стране территорий проводили по 25 показателям. Среди аспектов исследования — количество рабочих мест, объем инвестиций и другие составляющие. Тульская особая экономическая зона оказалась на первом месте среди ОЭЗ производственно-промышленного типа. Такой она становится второй год подряд.

«Сейчас в особой экономической зоне зарегистрировано 20 компаний-резидентов. Общий объем их инвестиций превышает 40 миллиардов рублей. Выручка резидентов возросла более чем вдвое — с 2,5 миллиардов в 2019-м году до 6,35 миллиардов в 2020-м», — отмечают в пресс-службе правительства Тульской области.

Ряд компаний изъявили желание разместить свои производственные мощности на Петербургском экономическом форуме. ФАН ранее уже сообщал о появлении здесь завода компании-мирового лидера по производству средств защиты для рабочих.

Вернуться назад

тульская область экономика промышленность производство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru