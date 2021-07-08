Президент Белоруссии заявил о начале террористической атаки на республику

Минск, 8 июля. Запад пытается лишить Белоруссию суверенитета и навязать внешнее управление. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступал на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. По его словам, НАТО усиливает наступательный потенциал. Кроме того, Альянс постоянно проводит учения в непосредственной близости к границам республики.

«Началась террористическая атака на Беларусь», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также прокомментировал санкционную политику Запада. Он уверен, что подобные меры принимаются, чтобы лишить республику суверенитета и навязать внешнее управление.

Ранее Александр Лукашенко назвал шантажом санкции Запада в отношении Белоруссии. По его словам, подобные действия являются незаконными.