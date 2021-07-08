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Представитель МакSим объяснила перевод певицы из частной клиники в государственную

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:52
Общество
Представитель МакSим объяснила перевод певицы из частной клиники в государственную
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 8 июля. Пиар-менеджер певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) Яна Богушевская объяснила, почему исполнительницу перевели из частной клиники.

Главврач медицинского учреждения, в котором лечилась исполнительница, принял решение о ее переводе в государственную больницу. Это было обусловлено ухудшением состояния Максимовой. В частной клинике не смогли помочь знаменитой певице.

«Ее перевели в многопрофильную государственную больницу, так как специалисты, работающие там, напрямую занимаются пациентами, которые находятся в таком сложном положении», — пояснила представитель артистки ФАН.

В середине июня МакSим пожаловалась подписчикам в Instagram на самочувствие и сообщила, что находится в клинике. Певицу госпитализировали с тяжелым воспалением легких. После госпитализации исполнительницу хита «Нежность» подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Духовник Максимовой игумен Лука рассказывал поклонникам звезды о ее состоянии.

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