Лукашенко назвал причину возможной войны в Белоруссии

Минск, 8 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «разрушение умов» людей может спровоцировать масштабную войну в республике.

По его словам, современные войны не начинаются с агрессии извне. Зачастую причиной начала конфликта становится внутренний хаос, который используется в качестве предлога для ввода иностранных войск, передает БелТА.

«Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей концепции национальной безопасности», — сказал Лукашенко в ходе церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Он также добавил, что представители всех силовых ведомств Белоруссии прошли жесткую проверку на прочность летом и осенью 2020 года. По его словам, те события подтвердили, что национальная система безопасности выдержала испытание.