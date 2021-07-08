Сколько будут получать пенсионеры в РФ, кого ждет индексация, кому дадут две пенсии

Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров к 2022 году достигнет 20 тысяч рублей в месяц. Соответствующие расчеты представил ПФР. Индексация выплат этой категории граждан проводится ежегодно 1 января. Это значит, что в 2021-м страховые пенсии неработающих россиян индексироваться уже не будут (в январе выплаты повысились на 6,3%). Основную часть пенсионеров новая индексация ждет с начала 2022 года. Подробнее о том, как увеличатся страховые выплаты по старости для неработающих граждан в ближайшие три года, читайте в материале ФАН.

Индексация для работающих пенсионеров

Вопрос индексации выплат работающих пенсионеров, о чем в начале года много говорили, пока остается открытым. Президент РФ Владимир Путин уже дал соответствующее поручение правительству, однако, когда именно эта индексация будет проведена и коснется ли она всех работающих пенсионеров или только отдельных категорий, получающих минимальную оплату труда, пока неизвестно.

Эксперты не исключают, что индексация может быть проведена в конце лета, одновременно с президентской выплатой в 10 тысяч рублей на всех детей школьного возраста для подготовки к учебному году.

Федеральное агентство новостей /

Кого ждет индексация пенсий в ближайшее время

Есть категория получателей выплат, которым индексация будет проведена еще в этом году. Это военные пенсионеры и граждане к ним приравненные, которые получают деньги не через ПФР, а напрямую из бюджета. Военные пенсии будут проиндексированы с 1 октября, одновременно с увеличением окладов военнослужащим. Планируемое повышение — 3,7%.

Эту пенсию получают граждане после ухода с воинской службы по причинам, установленным в федеральном законе. Подробнее об этом говорится в материале РИА Новости.

В первую очередь речь идет о пенсиях за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, военным сотрудникам гражданских министерств и организаций и др. Такие выплаты также назначаются по инвалидности, если человек потерял здоровье по причинам, связанным со службой. В случае смерти военнослужащего нетрудоспособным членам его семьи полагается пенсия по потере кормильца. Она положена также вдове, а если она больше не выйдет замуж, то может получать и вторую выплату — по старости, инвалидности и т. д.

Кто еще может получать две пенсии

Вторая пенсия может быть также назначена пенсионеру в дополнение к той, что он получает как бывший военнослужащий после отставки. Чаще всего речь идет о страховой пенсии по старости. Вторую «гражданскую» пенсию, уже от ПФР, он будет получать, если после отставки продолжил трудовую деятельность в гражданской организации, достиг пенсионного возраста, выработал необходимый стаж и ему начислено необходимое количество пенсионных баллов.

В связи с проведенной в 2018 году пенсионной реформой требования к этим показателям в последнее время меняются в сторону увеличения. Так, в 2021-м страховая пенсия назначается женщинам, достигшим 56,5 года, и мужчинам 61,5 года, имеющим общий стаж не менее 12 лет. Увеличение пенсионного возраста для страховой пенсии по старости завершится к 2028 году. С этого времени женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.