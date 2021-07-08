Пьяный автомобилист без прав насмерть сбил женщину в Твери

Тверь, 8 июля. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Заволжском районе. Женщина-пешеход погибла возле подъема на Восточный мост.

Согласно предварительной информации, поздно вечером водитель Opel совершил наезд на человека. Женщина переходила дорогу вне зоны действия «зебры». Автомобилист поспешил скрыться с места ДТП.

Правоохранители ввели план «Перехват». Автомобиль с повреждениями кузова был найден в другом районе. Вскоре был задержан пьяный 44-летний водитель. Проверка показала, что мужчина был лишен прав на полтора года.

В Барнауле под колесами машины погибла женщина. Она шла по нерегулируемому переходу.