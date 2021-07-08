Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 13:24
13:22
Общество
Александр Панкратов-Черный с трудом сдержал слезы возле гроба Владимира Меньшова
13:21
Армия
Эсминец ВМС Великобритании Defender покинул акваторию Черного моря
13:21
Общество
Составлен рейтинг самых знаменитых рыбаков Сахалина
13:20
Происшествия
В Бурятии осудят мигранта за убийство двадцатилетней давности
13:18
Шоу-бизнес
Психолог оценила планы 57-летней певицы Азизы стать матерью
13:18
Общество
О секретах преображения Кронштадта расскажет Олег Довганюк
13:17
Весь мир
Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
13:14
Экономика
Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
13:14
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира
13:13
Украина
Украинцев поставили на счетчик: новый грабительский закон развязывает властям руки
Все новости

Пьяный автомобилист без прав насмерть сбил женщину в Твери
Происшествия
Пьяный автомобилист без прав насмерть сбил женщину в Твери
pixabay.com

Тверь, 8 июля. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Заволжском районе. Женщина-пешеход погибла возле подъема на Восточный мост.

Согласно предварительной информации, поздно вечером водитель Opel совершил наезд на человека. Женщина переходила дорогу вне зоны действия «зебры». Автомобилист поспешил скрыться с места ДТП.

Правоохранители ввели план «Перехват». Автомобиль с повреждениями кузова был найден в другом районе. Вскоре был задержан пьяный 44-летний водитель. Проверка показала, что мужчина был лишен прав на полтора года.

В Барнауле под колесами машины погибла женщина. Она шла по нерегулируемому переходу.

Вернуться назад

Комментировать
Рейтинг@Mail.ru