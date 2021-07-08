Сексолог объяснила, на чем держится любовь и почему супруги решаются на измену



В День семьи, любви и верности, 8 июля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная традиционным семейным ценностям и взаимоотношениям между супругами. Что такое любовь и может ли она существовать без верности? Как сохранить чувства несмотря на мелкие бытовые трудности и рутину? Из-за чего супруги чаще всего разводятся? На эти и другие вопросы ответила гость студии, психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко Татьяна Гринева.

В понятие «любовь», каждый вкладывает свои ценности: для кого-то это забота, понимание и доверие, для кого-то влечение. Но не стоит путать ее с влюбленностью, которая является столь сильным чувством, что сравнима разве что с наркотическим состоянием. В отличие от любви влюбленность живет всего лишь от нескольких недель до полугода. Однако измена в любом случае говорит о том, что конструкция отношений пошатнулась, убеждена Татьяна Гринева.

«В понятие «любовь» каждый вкладывает свое. Вообще, это радость, интерес и, конечно, секс. <…> Устойчивые отношения строятся на доверии к партнеру. Это форма эмоциональной близости, ради которой люди и приходят к отношениям — не за сексом. Секс — это дополнение и одна из важных составляющих отношений, но она не единственная. Если человек решился на измену, значит, есть потребность, которая не удовлетворена в паре. Если мужчина или женщина изменяют, значит, эта конструкция покачнулась. Скорее всего, в их отношениях нет радости и интереса», — объяснила она.

Вопреки расхожему мнению, изменяют не только мужчины, но и женщины. Однако мотивы измены в зависимости от пола изменщика отличаются. По словам сексолога, женщины чаще всего изменяют из-за обиды, а мужчины — из-за дискомфорта в паре. Если мужчине комфортно, на сторону он не пойдет, это для него слишком сложно, сказала Гринева. А вот мнение, что к измене подталкивают внешние изменения супруги: пара лишних килограмм или морщины — не более чем миф.

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«Измена — это в первую очередь про отношения между людьми. В качестве аргумента могут предъявлять претензии к внешности, но это не всегда является правдой. Это верхушка айсберга, копайте глубже, там другие глубинные вещи работают. Если я его люблю и он вдруг набрал лишний вес, я не перестану его желать, ведь нас связывают глубокие чувства: любовь, привязанность, доверие», — рассказала специалист.

При этом психолог отметила, что женщины, в отличие от мужчин, чаще всего прощают измену. Но это не дает право сильной половине человечества спокойно ходить налево. Семья — это прежде всего ответственность и обязанности. И если не хочешь соблюдать эти обязанности — не вступай в отношения, убеждена Гринева.

В России из 100% новобрачных 80% потом возвращаются в ЗАГС, но уже для того, чтобы подать на развод. Развод для человека — это серьезное испытание. По шкале стресса он занимает первое место, опережая даже такую ситуацию, как смерть близкого человека. И, по словам психолога, более 50% людей причиной развода указывают именно измену. Зачастую развод сопровождается скандалами, дележкой имущества и детей, но бывают и исключения. Среди психологов высшим пилотажем в отношениях считаются случаи, когда супруги приходят на терапию к специалисту с просьбой помочь закончить отношения без вражды.