Московские власти разрешили открыть для посещений зоопарк

Москва, 8 июля. Власти столицы с 8 июля разрешили открыть для посещения Московский зоопарк и детские площадки в городских парках.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно указу, посещать можно только открытые пространства зоосада, помещения по прежнему останутся недоступными для посетителей.

«Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков», — говорится в указе, размещенном на сайте.

Московский зоопарк был закрыт для посетителей с 13 июня, когда ситуация с коронавирусом начала резко ухудшаться. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому власти не будут вводить новые ограничения, а также будет постепенно возобновляться работа объектов городской инфраструктуры, расположенных на открытом воздухе.

Такое стало возможно благодаря массовой вакцинации, заявил Собянин. Москвичи стали более ответственно относиться к охране своего здоровья, отметил градоначальник.