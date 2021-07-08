Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 13:24
13:22
Общество
Александр Панкратов-Черный с трудом сдержал слезы возле гроба Владимира Меньшова
13:21
Армия
Эсминец ВМС Великобритании Defender покинул акваторию Черного моря
13:21
Общество
Составлен рейтинг самых знаменитых рыбаков Сахалина
13:20
Происшествия
В Бурятии осудят мигранта за убийство двадцатилетней давности
13:18
Шоу-бизнес
Психолог оценила планы 57-летней певицы Азизы стать матерью
13:18
Общество
О секретах преображения Кронштадта расскажет Олег Довганюк
13:17
Весь мир
Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
13:14
Экономика
Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
13:14
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира
13:13
Украина
Украинцев поставили на счетчик: новый грабительский закон развязывает властям руки
Все новости

Московские власти разрешили открыть для посещений зоопарк

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:52
Общество
Московские власти разрешили открыть для посещений зоопарк
moscowzoo.ru  /  московский зоопарк

Москва, 8 июля. Власти столицы с 8 июля разрешили открыть для посещения Московский зоопарк и детские площадки в городских парках.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно указу, посещать можно только открытые пространства зоосада, помещения по прежнему останутся недоступными для посетителей.

«Установить, что с 8 июля 2021 года приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков», — говорится в указе, размещенном на сайте.

Московский зоопарк был закрыт для посетителей с 13 июня, когда ситуация с коронавирусом начала резко ухудшаться. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому власти не будут вводить новые ограничения, а также будет постепенно возобновляться работа объектов городской инфраструктуры, расположенных на открытом воздухе.

Такое стало возможно благодаря массовой вакцинации, заявил Собянин. Москвичи стали более ответственно относиться к охране своего здоровья, отметил градоначальник.

Вернуться назад

зоопарк посещение площадки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru