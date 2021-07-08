Труп утонувшего в шторм туриста из Саратова нашли в Абхазии

сухум, 8 июля. Мужчина отправился купаться в море в непогоду при высоких волнах и в итоге утонул.

Туриста из Саратова, утонувшего на побережье в Гагре 4 июля, мертвым нашли спасатели. Они достали его тело из воды и отправили в морг, об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

По имеющимся данным, отдыхающий в Абхазии мужчина решил поплавать в море, когда на нем были большие волны и ветер. В итоге он начал тонуть на глазах у других отдыхающих, однако очевидцы ничем не смогли ему помочь. Волны достигали трехметровой высоты и они могли бы утопить тех, кто попытался бы спасти тонущего мужчину.

Еще один житель Саратовской области утонул, когда попытался спасти из воды девочку.