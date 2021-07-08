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Главврач частной клиники принял решение о переводе МакSим в государственную больницу

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:43
Общество
Главврач частной клиники принял решение о переводе МакSим в государственную больницу
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 8 июля. Певицу МакSим (настоящее имя Марина Максимова) действительно решили транспортировать в другое медицинское учреждение, сообщила ФАН пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Решение о переводе исполнительницы хита «Знаешь ли ты» принял главврач частной клиники, в которой находилась звездная пациентка, после взаимодействия с родственниками и менеджментом МакSим. Певица продолжит лечение в государственной больнице.

Артистку госпитализировали с тяжелой формой пневмонии в середине июня. Тесты Максимовой на коронавирус давали отрицательный результат. После госпитализации певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Духовник исполнительницы игумен Лука ранее рассказал ФАН о ее состоянии. Он провел для МакSим обряд соборования — прощения грехов.

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звезды певица макsим
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