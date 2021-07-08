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Владимирская научная библиотека выложит 50 уникальный изданий в свободный доступ

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:41
Общество
Владимирская научная библиотека выложит 50 уникальный изданий в свободный доступ
pixabay.com

Владимир, 8 июля. Владимирская областная научная библиотека второй год подряд проходит конкурсный отбор и становится участником национального проекта «Культура» в части оцифровки рукописных книг.

Всего планируется оцифровать и представить в свободный доступ 48 тыс. изданий до 2024 года. То есть, произведения станут доступными для широкого круга читателей. На портале представлены уникальные документы из фондов Российской государственной, национальной и 10 региональных библиотеки, передают «Владимирски ведомости». В октябре 2021 года все издания будут доступны в свободном доступе на портале «НЭБ. Книжные памятники».

Самые популярные среди иностранцев произведения российских авторов назвали аналитики сервиса ЛитРес. Первое место среди классиков занял роман «Идиот» Федора Достоевского.

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