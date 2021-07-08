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«Зеленая оппозиция»: как Байден оказался заложником собственной климатической повестки
Весь мир
«Зеленая оппозиция»: как Байден оказался заложником собственной климатической повестки
Федеральное агентство новостей  / 

Члены одной из фракций в Демократической партии обвинили президента Соединенных Штатов Джо Байдена в «недостаточных» усилиях для борьбы с климатическими изменениями. Об этом в письме, направленном на имя президента, заявили 134 члена Конгресса.

По их словам, Байдену необходимо отказаться от попыток договориться с республиканцами о поддержке инфраструктурного плана, и ни в коем случае не соглашаться на урезание статей расходов, направленных на более решительную борьбу с климатическими изменениями. Конгрессмены предлагают президенту действовать, используя поддержку имеющегося в Палате представителей демократического большинства, чтобы принять инфраструктурный план в его изначальном варианте — где помимо расходов на строительство дорог и мостов, создания национальной сети электрических заправок, и отказе от использования свинцовых труб в системе водоснабжения, прописан амбициозный план по полному переходу на «зеленую энергетику» к 2035 году.

Демократы уверены, что они смогут принять гораздо более амбициозный план, включающий программу экологической реновации жилья, создание Гражданского климатического корпуса и разработку нового законодательства в сфере экологии, используя процедуру согласования бюджета в Конгрессе.

Как Байден оказался заложником собственной климатической повестки
wikipedia.org  / Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

«Двухпартийная сделка по инфраструктуре не является законопроектом о климате. И мы знаем, что нефтяные лоббисты в Вашингтоне уже усердно работают над устранением ключевых положений о климате из сделки.

Демократы должны проявить твердость и принять пакет, который делает исторические инвестиции в климат, рабочие места и правосудие», — заявил Джамал Раад, исполнительный директор группы климатических активистов Evergreen Action.

Многие представители Демократической партии, особенно с ее левого фланга, критикуют Байдена за полумеры в отношении климатической повестки. С одной стороны, он частично выполнил свои предвыборные обещания, закрыв несколько крупных нефтяных проектов, но в то же время действующая администрация продолжает оказывать поддержку другим проектам в нефтегазовой сфере, стартовавшим при Дональде Трампе.

«Мы не сможем успешно бороться с изменением климата, если будем менять один трубопровод на другой и нефтяной проект на другой нефтяной проект. Мы должны преобразовать экономику. Инвестиции в дорогостоящую инфраструктуру на ископаемом топливе, такую как трубопроводы, действительно ставят под угрозу способность администрации бороться с изменением климата», — говорит Дрю Капито, сотрудник фирмы Earthjustice, которая специализируется на разработке экологического законодательства.

По его мнению, Белому дому необходимо более решительно подходить к вопросу использования ископаемого топлива и полностью отказаться от новых нефтяных проектов, которые наносят вред экологии.

Движение сопротивления

Не все конгрессмены от Демократической партии поддерживают столь радикальные шаги. Многие умеренные демократы больше склоняются к плану, поддержать который согласны республиканцы, и не готовы тратить триллионы долларов на радикальную экологическую повестку. Для них приоритетной целью является выработка двухпартийного консенсуса и урегулирование сложившихся в последнее время противоречий с республиканцами.

«Зеленая оппозиция»: как Байден оказался заложником собственной климатической повестки
Федеральное агентство новостей  / 

Сами республиканцы выступают против принятия широкого экологического плана, отстаивая интересы крупного бизнеса, ведь 6 трлн долларов, которые необходимы для финансирования амбициозного инфраструктурного плана, должны поступить от увеличившихся налогов на доходы корпораций. Лидер Республиканской партии Дональд Трамп и вовсе обвинил действующего президента в подрыве энергетической независимости США.

Продолжает работать и нефтяное лобби. Хотя скандал, разгоревшийся после того, как откровения лоббиста ExxonMobil Кита Маккоя стали достоянием общественности, высветил попытки нефтяных компаний продвинуть собственные интересы, несомненно их деятельность в этом направлении будет продолжаться.

Кроме того, закрытие некоторых нефтяных проектов уже привело к судебным искам против правительства. Руководство Keystone Pipeline требует от администрации Байдена 15 млрд долларов в качестве компенсации за отмену проекта по строительству трубопровода Keystone XL. В этом свете можно ожидать претензий и от других нефтяных компаний за закрытие проектов, на разработку которых были потрачены значительные усилия.

Как Байден оказался заложником собственной климатической повестки
motiva.com  / Motiva Enterprises LLC

Климатическое лобби

С противоположной стороны на принятие климатической программы работает не менее мощное лобби в лице общественных организаций, экологов, различных групп разработчиков законов, которые получат мощное финансирование в случае принятия плана Байдена.

Инициаторы открытого письма к президенту, Майк Левин, Энди Ким и Шэрис Дэвидс подчеркивают — до 40% преимуществ программы будут направлены на помощь бедным и «цветным» общинам, которых затронули последствия загрязнений от объектов нефтяной промышленности и других экологически грязных производств. Демократы рассчитывают получить широкую поддержку среди общественных групп и частично использовать повестку BLM, связав экологию с расовой дискриминацией.

Демократы пытаются использовать в качестве аргумента рекордную жару, которая обрушилась этим летом на северо-запад США. Мейнстримные медиа, аффилиированные с Демпартией, уже пытаются связать аномальные температуры с воздействием человека на климат. Исследователи, на которых ссылаются СМИ, заявляют, что однозначные выводы делать слишком рано, читателям предлагается простой и однозначный вывод: волна аномальной жары в США связана с изменением климата, — которое, в свою очередь, вызвано деятельностью людей. Используя уже существующие страхи, общественное мнение стараются склонить к необходимости принятия «решительных мер» в защиту климата.

Здесь необходимо отметить, что несмотря на очевидность климатических изменений, роль человека в этих процессах далеко не однозначна. Происходящие процессы могут быть связаны как с геологическими причинами, так и с периодом максимальной солнечной активности, наблюдаемым в течение последних 50 лет.

Гамлетовский вопрос Байдена

Тем не менее, сам Байден в своих речах неоднократно называл изменение климата «экзистенциональным кризисом нашего времени». И это обязывает его дать адекватный ответ на этот кризис, исполняя предвыборное обещание, что особенно актуально в свете провала миграционной политики действующей администрации.

«Это историческая возможность для борьбы с климатическим кризисом, и мы не можем позволить себе откладывать ее дальше. Когда демократы соглашаются пустить ее по течению, они обрекают американцев на разруху», — говорит Лорен Маунус, директор по связям с общественностью экологического движения Sunrise.

Весь этот хор голосов может в итоге склонить президента Байдена к отмене практически согласованного двухпартийного плана, который стал результатом многомесячных кропотливых переговоров между демократами и республиканцами, в попытке протащить через Конгресс инфраструктурный план, на котором настаивают экологические лоббисты.

Такая попытка с большой долей вероятности закончится неудачей из-за нехватки голосов. К тому же это поставит крест на достигнутых соглашениях с республиканцами, а значит США рискуют остаться вообще без инфраструктурного проекта, в всяком случае — до промежуточных выборов в Конгресс.

Как Байден оказался заложником собственной климатической повестки
Global Look Press  / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Перед Байденом стоит непростой выбор между синицей в руке и журавлем в небе — при любом варианте он практически гарантированно теряет часть поддержки однопартийцев: сторонников из левого крыла, если принимает согласованный с республиканцами план, и умеренных представителей партии в случае попытки протолкнуть более широкий экологический проект.

В любом случае экологическая повестка становится важной частью как внутренней политики США, так и международной повестки. В ближайшем будущем нас ожидает введение странами различных экологических санкций, налогов и других видов экономической борьбы под видом защиты экологии. Экология превращается в грозное политическое оружие, последствия применения которого еще не до конца ясны.

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