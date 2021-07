«Зеленая оппозиция»: как Байден оказался заложником собственной климатической повестки

Члены одной из фракций в Демократической партии обвинили президента Соединенных Штатов Джо Байдена в «недостаточных» усилиях для борьбы с климатическими изменениями. Об этом в письме, направленном на имя президента, заявили 134 члена Конгресса.

По их словам, Байдену необходимо отказаться от попыток договориться с республиканцами о поддержке инфраструктурного плана, и ни в коем случае не соглашаться на урезание статей расходов, направленных на более решительную борьбу с климатическими изменениями. Конгрессмены предлагают президенту действовать, используя поддержку имеющегося в Палате представителей демократического большинства, чтобы принять инфраструктурный план в его изначальном варианте — где помимо расходов на строительство дорог и мостов, создания национальной сети электрических заправок, и отказе от использования свинцовых труб в системе водоснабжения, прописан амбициозный план по полному переходу на «зеленую энергетику» к 2035 году.

We have a once-in-a-generation opportunity to confront the climate crisis and create millions of middle-class union jobs.



Creating a new Civilian Climate Corps is a key step.



I'll work to include a big, bold CCC in @POTUS' #AmericanJobsPlan and #AmericanFamiliesPlan. pic.twitter.com/KZi0GYcfQ1 — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 7, 2021

Демократы уверены, что они смогут принять гораздо более амбициозный план, включающий программу экологической реновации жилья, создание Гражданского климатического корпуса и разработку нового законодательства в сфере экологии, используя процедуру согласования бюджета в Конгрессе.

«Двухпартийная сделка по инфраструктуре не является законопроектом о климате. И мы знаем, что нефтяные лоббисты в Вашингтоне уже усердно работают над устранением ключевых положений о климате из сделки. Демократы должны проявить твердость и принять пакет, который делает исторические инвестиции в климат, рабочие места и правосудие», — заявил Джамал Раад, исполнительный директор группы климатических активистов Evergreen Action.

Многие представители Демократической партии, особенно с ее левого фланга, критикуют Байдена за полумеры в отношении климатической повестки. С одной стороны, он частично выполнил свои предвыборные обещания, закрыв несколько крупных нефтяных проектов, но в то же время действующая администрация продолжает оказывать поддержку другим проектам в нефтегазовой сфере, стартовавшим при Дональде Трампе.

«Мы не сможем успешно бороться с изменением климата, если будем менять один трубопровод на другой и нефтяной проект на другой нефтяной проект. Мы должны преобразовать экономику. Инвестиции в дорогостоящую инфраструктуру на ископаемом топливе, такую как трубопроводы, действительно ставят под угрозу способность администрации бороться с изменением климата», — говорит Дрю Капито, сотрудник фирмы Earthjustice, которая специализируется на разработке экологического законодательства.

По его мнению, Белому дому необходимо более решительно подходить к вопросу использования ископаемого топлива и полностью отказаться от новых нефтяных проектов, которые наносят вред экологии.

Движение сопротивления

Не все конгрессмены от Демократической партии поддерживают столь радикальные шаги. Многие умеренные демократы больше склоняются к плану, поддержать который согласны республиканцы, и не готовы тратить триллионы долларов на радикальную экологическую повестку. Для них приоритетной целью является выработка двухпартийного консенсуса и урегулирование сложившихся в последнее время противоречий с республиканцами.

Сами республиканцы выступают против принятия широкого экологического плана, отстаивая интересы крупного бизнеса, ведь 6 трлн долларов, которые необходимы для финансирования амбициозного инфраструктурного плана, должны поступить от увеличившихся налогов на доходы корпораций. Лидер Республиканской партии Дональд Трамп и вовсе обвинил действующего президента в подрыве энергетической независимости США.

Продолжает работать и нефтяное лобби. Хотя скандал, разгоревшийся после того, как откровения лоббиста ExxonMobil Кита Маккоя стали достоянием общественности, высветил попытки нефтяных компаний продвинуть собственные интересы, несомненно их деятельность в этом направлении будет продолжаться.

REVEALED: How Exxon held back climate action for decades, and is still doing it today. We went undercover with Exxon’s lobbyists to expose the truth. Watch and share. pic.twitter.com/yICeai1Sop — Unearthed (@UE) June 30, 2021

Кроме того, закрытие некоторых нефтяных проектов уже привело к судебным искам против правительства. Руководство Keystone Pipeline требует от администрации Байдена 15 млрд долларов в качестве компенсации за отмену проекта по строительству трубопровода Keystone XL. В этом свете можно ожидать претензий и от других нефтяных компаний за закрытие проектов, на разработку которых были потрачены значительные усилия.

Климатическое лобби

С противоположной стороны на принятие климатической программы работает не менее мощное лобби в лице общественных организаций, экологов, различных групп разработчиков законов, которые получат мощное финансирование в случае принятия плана Байдена.

Инициаторы открытого письма к президенту, Майк Левин, Энди Ким и Шэрис Дэвидс подчеркивают — до 40% преимуществ программы будут направлены на помощь бедным и «цветным» общинам, которых затронули последствия загрязнений от объектов нефтяной промышленности и других экологически грязных производств. Демократы рассчитывают получить широкую поддержку среди общественных групп и частично использовать повестку BLM, связав экологию с расовой дискриминацией.

Демократы пытаются использовать в качестве аргумента рекордную жару, которая обрушилась этим летом на северо-запад США. Мейнстримные медиа, аффилиированные с Демпартией, уже пытаются связать аномальные температуры с воздействием человека на климат. Исследователи, на которых ссылаются СМИ, заявляют, что однозначные выводы делать слишком рано, читателям предлагается простой и однозначный вывод: волна аномальной жары в США связана с изменением климата, — которое, в свою очередь, вызвано деятельностью людей. Используя уже существующие страхи, общественное мнение стараются склонить к необходимости принятия «решительных мер» в защиту климата.

Climate change made the North American heatwave ONE HUNDRED AND FIFTY TIMES more likely.



‘Caused’ is a fraught word when you’re dealing with probabilities but, given this HUGE odds increase, surely we can say this was caused by climate change. https://t.co/DZflv6LUOh — Andrew Steele (@statto) July 8, 2021

Здесь необходимо отметить, что несмотря на очевидность климатических изменений, роль человека в этих процессах далеко не однозначна. Происходящие процессы могут быть связаны как с геологическими причинами, так и с периодом максимальной солнечной активности, наблюдаемым в течение последних 50 лет.

Гамлетовский вопрос Байдена

Тем не менее, сам Байден в своих речах неоднократно называл изменение климата «экзистенциональным кризисом нашего времени». И это обязывает его дать адекватный ответ на этот кризис, исполняя предвыборное обещание, что особенно актуально в свете провала миграционной политики действующей администрации.

«Это историческая возможность для борьбы с климатическим кризисом, и мы не можем позволить себе откладывать ее дальше. Когда демократы соглашаются пустить ее по течению, они обрекают американцев на разруху», — говорит Лорен Маунус, директор по связям с общественностью экологического движения Sunrise.

Весь этот хор голосов может в итоге склонить президента Байдена к отмене практически согласованного двухпартийного плана, который стал результатом многомесячных кропотливых переговоров между демократами и республиканцами, в попытке протащить через Конгресс инфраструктурный план, на котором настаивают экологические лоббисты.

The Bipartisan Infrastructure Framework is the biggest federal investment in our roads and bridges since the national highway system was built. pic.twitter.com/050jVxSXwS — The White House (@WhiteHouse) July 6, 2021

Такая попытка с большой долей вероятности закончится неудачей из-за нехватки голосов. К тому же это поставит крест на достигнутых соглашениях с республиканцами, а значит США рискуют остаться вообще без инфраструктурного проекта, в всяком случае — до промежуточных выборов в Конгресс.

Перед Байденом стоит непростой выбор между синицей в руке и журавлем в небе — при любом варианте он практически гарантированно теряет часть поддержки однопартийцев: сторонников из левого крыла, если принимает согласованный с республиканцами план, и умеренных представителей партии в случае попытки протолкнуть более широкий экологический проект.

В любом случае экологическая повестка становится важной частью как внутренней политики США, так и международной повестки. В ближайшем будущем нас ожидает введение странами различных экологических санкций, налогов и других видов экономической борьбы под видом защиты экологии. Экология превращается в грозное политическое оружие, последствия применения которого еще не до конца ясны.