Москва, 8 июля. Киев ожидает полный крах, если ВСУ начнут наступление на позиции ополчения Донецкой и Луганской народных республик, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку масштабного наступления на Донбасс, однако результаты такой авантюры обернутся для Киева фатальными последствиями, так как украинские войска не готовы к крупной войне, отметил Ищенко в комментарии для журналистов. По его словам, у Киева попросту нет возможностей, которые позволили бы ВСУ одержать победу над ополченцами ДНР и ЛНР. Если украинские власти решатся на подобный шаг, то поражение Киева в подобном противостоянии будет неизбежным, считает он.

Ищенко жестко высказался о перспективах победы ВСУ в Донбассе. По его мнению, украинские войска при любых обстоятельствах проиграют вооруженный конфликт в регионе, который станет для них своеобразным «капканом», а все, что они смогут сделать, это потерпеть поражение чуть более или чуть менее стремительно. Он подчеркнул, что вопрос также заключается в последствиях для Киева, которые, в любом случае, будут для него фатальными.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины был спровоцирован в 2014 году антиконституционным госпереворотом в Киеве, и длится до сих пор. Жители Донбасса выступили против новых властей, после чего правительство в ответ на это ввело войска в регион. В настоящий момент ВСУ продолжают регулярно обстреливать населенные пункты Донбасса, нарушая положения Минских соглашений, подписанных украинским руководством.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что бойцы украинской армии в Донбассе нарушили работу беспилотного летательного аппарата сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его словам, ВСУ применили для этого средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, недавно украинские войска обстреляли территории ДНР, унеся жизни четырех ополченцев, пишет «Царьград». В Донецке отреагировали на провокацию со стороны ВСУ, назвав ее «подлыми методами войны». По словам представителей республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, подобные действия украинских военных являются попыткой сорвать мирные договоренности.