Российские банки вышли из «гонки кешбэков»

Москва, 8 июля. Кредитные организации Российской Федерации приняли решение остановить «гонку кешбэков», заявили аналитики.

Соревнование между банками завершилось в 2020 году. На соответствующее исследование Frank RG «Банковские карты и reward-программы в России 2021» ссылается РБК.

Речь идет о «гонке», когда отечественные кредитные организации соревновались между собой в том, кто сможет предложить клиентам более выгодный возврат средств за использование платежей по картам. Теперь основной задачей программ лояльности российских банков станет удержание существующих пользователей, говорится в исследовании.

Жители России стали чаще страховать свои банковские карты и счета из-за угрозы мошенничества. Рост спроса на страховом рынке был зафиксирован Центробанком РФ.