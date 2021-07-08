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Российские банки вышли из «гонки кешбэков»

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:34
Экономика
Российские банки вышли из «гонки кешбэков»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Кредитные организации Российской Федерации приняли решение остановить «гонку кешбэков», заявили аналитики.

Соревнование между банками завершилось в 2020 году. На соответствующее исследование Frank RG «Банковские карты и reward-программы в России 2021» ссылается РБК.

Речь идет о «гонке», когда отечественные кредитные организации соревновались между собой в том, кто сможет предложить клиентам более выгодный возврат средств за использование платежей по картам. Теперь основной задачей программ лояльности российских банков станет удержание существующих пользователей, говорится в исследовании.

Жители России стали чаще страховать свои банковские карты и счета из-за угрозы мошенничества. Рост спроса на страховом рынке был зафиксирован Центробанком РФ.

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