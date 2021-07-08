«Честь для меня»: Лавров поблагодарил Путина за предложение войти в список лидеров ЕР

Владивосток, 8 июля. Предложение президента России Владимира Путина войти в состав федерального списка "Единой России" стало честью для главы МИД Сергея Лаврова.

По мнению дипломата, «Единая Россия» играет решающую роль в принятии важнейших внешних и внутренних политических решений.

«Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», — сказал Лавров во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.

Министерство подробно консультировало «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции РФ, касающимися внешней политики страны, отметил дипломат. Ведомство тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, а также пленарных заседаниях и собраниях парламентских комитетов.

На съезде «Единой России» 19 июня президент озвучил кандидатов на первую пятерку федерального списка партии на думских выборах. В список лидеров вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.