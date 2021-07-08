Стало известно, когда Соболь предстанет перед судом по «санитарному делу»

Москва, 8 июля. Преображенский суд в ходе предварительного заседания назначил рассмотрение «санитарного дела» Любови Соболь на 15 июля.

Ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру было отклонено. По версии следствия, Соболь была причастна к организации незаконного митинга осужденного блогера Алексея Навального, который проходил с серьезными нарушениями санитарных норм.

В конце июня материалы дела были переданы из Тверского суда в Преображенский. Юрист подозреваемой не был согласен с этим решением.