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Стало известно, когда Соболь предстанет перед судом по «санитарному делу»
Происшествия
Стало известно, когда Соболь предстанет перед судом по «санитарному делу»
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 8 июля. Преображенский суд в ходе предварительного заседания назначил рассмотрение «санитарного дела» Любови Соболь на 15 июля.

Ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру было отклонено. По версии следствия, Соболь была причастна к организации незаконного митинга осужденного блогера Алексея Навального, который проходил с серьезными нарушениями санитарных норм.

В конце июня материалы дела были переданы из Тверского суда в Преображенский. Юрист подозреваемой не был согласен с этим решением.

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