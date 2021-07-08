Байден готовится сделать заявление по Афганистану. События дня

Байден готовится сделать заявление по Афганистану
Президент США Джо Байден сделает заявление по Афганистану 8 июля. Напомню, Соединенные Штаты приняли решение о выводе американского военного контингента с территории Афганистана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон фактически признал провал собственной миссии в южноазиатском государстве.
Режим ЧС ввели на западе Карелии из-за лесных пожаров
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На территории Суоярвского района Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщила в четверг, 8 июля, пресс-служба регионального правительства. Площадь пожаров превышает 170 гектаров. Ликвидацией возгораний занимаются 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов. Как уточняют в минприроды Карелии, угрозы населенным пунктам нет.
Космический мусор не несет угрозы для МКС
Роскосмос /
Космический мусор, приближающийся к Международной космической станции, не представляет угрозы, сообщили в Роскосмосе. Напомним, накануне в госкорпорации рассказали, что искусственный объект, который сблизится на орбите с МКС в четверг, пролетит в полутора километрах от станции. Сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров. Отмечалось, что, если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о коррекции орбиты станции. В Роскосмосе утверждают, что вероятности столкновения с МКС нет.
Волгоградская область вводит QR-коды для ресторанов, ТРЦ и музеев
pixabay.com / viarami
В Волгоградской области с 12 июля будет введена система допуска по QR-кодам в заведения общепита, торговые центры и культурные учреждения. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. При входе в эти заведения взрослым посетителям нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также сертификат о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о наличии антител. Детей будут пускать только в сопровождении взрослых, у которых есть необходимые документы.