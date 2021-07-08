Байден готовится сделать заявление по Афганистану. События дня

Байден готовится сделать заявление по Афганистану Президент США Джо Байден сделает заявление по Афганистану 8 июля. Напомню, Соединенные Штаты приняли решение о выводе американского военного контингента с территории Афганистана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон фактически признал провал собственной миссии в южноазиатском государстве.

Режим ЧС ввели на западе Карелии из-за лесных пожаров flickr.com / @bertknot На территории Суоярвского района Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщила в четверг, 8 июля, пресс-служба регионального правительства. Площадь пожаров превышает 170 гектаров. Ликвидацией возгораний занимаются 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов. Как уточняют в минприроды Карелии, угрозы населенным пунктам нет.

Космический мусор не несет угрозы для МКС Роскосмос / Космический мусор, приближающийся к Международной космической станции, не представляет угрозы, сообщили в Роскосмосе. Напомним, накануне в госкорпорации рассказали, что искусственный объект, который сблизится на орбите с МКС в четверг, пролетит в полутора километрах от станции. Сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров. Отмечалось, что, если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о коррекции орбиты станции. В Роскосмосе утверждают, что вероятности столкновения с МКС нет.