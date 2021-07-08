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Давление и провокация: зачем Boeing P-8 Poseidon приблизился к границам России
Политика
Давление и провокация: зачем Boeing P-8 Poseidon приблизился к границам России
wikipedia.org  /  aceebee / CC BY-SA 2.0

Российские истребители Су-30 перехватили над Черным морем многоцелевой патрульный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon. Об этом 7 июля сообщил Национальный центр управления обороной России. Опрошенные ФАН эксперты сошлись во мнении, что НАТО выполняет план по давлению на Россию с помощью своих вооруженных сил.

Спланированная операция

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что инцидент с американским самолетом над Черным морем произошел неслучайно.

«Перехваченный российскими истребителями американский многоцелевой самолет Boeing P-8 Poseidon — потенциально достаточно грозное оружие против подводных лодок. Кроме того, он способен решать широкий спектр разведывательных и патрульных задач. Появление самолета, принадлежащего ВМС США, в Черном море после инцидента с британским эсминцем Defender говорит о том, что активность сил НАТО в регионе не является спонтанной. Вместе с учениями Sea Breeze создается картина спланированных операций провокационного свойства в важном для безопасности нашей страны регионе», — заявил собеседник агентства.

Давление и провокация: Зачем Boeing P-8 Poseidon приблизился к границам России
facebook.com  /  ВМС ЗС України

По мнению Простакова, со стороны действия НАТО выглядят как часть плана по давлению на Россию.

«Подобную активность силы НАТО проявляют и у спорных островов в Южно-Китайском море, таким образом пытаясь противодействовать Китаю. А в целом это практика еще времен холодной войны, стереотипами которой продолжает мыслить и действовать западное руководство. Так как она закончилась в итоге победой США и развалом СССР, то нет оснований полагать, что кто-либо в НАТО будет отказываться от стратегии, которая, на их взгляд, стала выигрышной», — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что Россия готова к подобным провокациям, а перехват американского самолета нашими истребителями показал, что Москва может противостоять Альянсу.

Очередные санкции

Давление и провокация: Зачем Boeing P-8 Poseidon приблизился к границам России
wikipedia.org  / tataquax/CC BY-SA 2.0

Политолог Максим Жаров рассказал, для чего НАТО нужна провокация: если Россия применит силу, это будет использовано как предлог либо для усиления санкционного давления, либо для начала новой войны в Донбассе.

Собеседник ФАН добавил, что неплохо бы американской и британской разведкам обратиться к истории и вспомнить о подобных выпадах со стороны нацистов в 1941 году.

«США и Великобритания продолжают разведывательные воздушные и морские рейды в районе границы России в Крыму. По сути, такими же «вояжами» занимались гитлеровские люфтваффе накануне 22 июня 1941 года. Поэтому российским властям совсем не лишним будет не просто в очередной раз предупредить США и Великобританию о недопустимости таких провокаций, но и провести прямые параллели между их действиями и действиями нацистов. Возможно, именно такие сравнения и способны охладить пыл американской и британской разведок», — поделился мнением политолог.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ совместно с пограничниками ФСБ пресек нарушение госграницы в Черном море кораблем британских ВМС. Российские военные были вынуждены открыть по эсминцу предупредительный огонь.

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