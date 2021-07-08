Певица Zivert провела несогласованный концерт в Краснодаре

Краснодар, 8 июля. Концерт певицы Zivert в краснодарском СК «Баскет-холл» прошел без согласования с властями, сообщили ФАН в оперативном штабе Краснодарского края.

Органы исполнительной власти Краснодарского края и региональное управление Роспотребнадзора не согласовывали проведение концерта Zivert, состоявшегося 7 июля. В оперштабе уточнили, что организаторы выступления даже не обращались в администрацию Краснодарского края за согласованием.

В связи с проведением несогласованного концерта началась проверка по факту нарушения постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края». В первую очередь проверка касается площадки, на которой прошел концерт Zivert.

«По результатам будут приняты меры в рамках действующего законодательства, регулирующего обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — отмечается в сообщении оперативного штаба.

Знаменитая исполнительница Татьяна Буланова ранее похвалила творчество Zivert. Она выделила певицу среди других современных поп-звезд.