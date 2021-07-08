Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 13:22
13:21
Армия
Эсминец ВМС Великобритании Defender покинул акваторию Черного моря
13:21
Общество
Составлен рейтинг самых знаменитых рыбаков Сахалина
13:20
Происшествия
В Бурятии осудят мигранта за убийство двадцатилетней давности
13:18
Шоу-бизнес
Психолог оценила планы 57-летней певицы Азизы стать матерью
13:18
Общество
О секретах преображения Кронштадта расскажет Олег Довганюк
13:17
Весь мир
Премьер Ливии сформировал министерский комитет по подготовке к выборам
13:14
Экономика
Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
13:14
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Казани из-за больного пассажира
13:13
Украина
Украинцев поставили на счетчик: новый грабительский закон развязывает властям руки
13:12
Происшествия
Захватчик тюменского банка арестован на два месяца
Все новости

Daimler, BMW и Volkswagen заплатят многомиллионный штраф за нарушение норм конкуренции

  /   Обновлено: 08 июля 2021 12:58
Происшествия
Daimler, BMW и Volkswagen заплатят многомиллионный штраф за нарушение норм конкуренции
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Москва, 8 июля. Пять ведущих автопроизводителей оштрафовали на 875 млн евро. Компании обвинялись в картельном сговоре, сообщила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

По данным Еврокомиссии, штраф распределен на всех автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей. Других деталей произошедшего не приводится.

Ранее представители Еврокомиссии начали антимонопольное расследование в отношении американской компании Google. В отношении корпорации уже применялись санкции.

Вернуться назад

еврокомиссия штраф автопроизводители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru