Daimler, BMW и Volkswagen заплатят многомиллионный штраф за нарушение норм конкуренции

Москва, 8 июля. Пять ведущих автопроизводителей оштрафовали на 875 млн евро. Компании обвинялись в картельном сговоре, сообщила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

По данным Еврокомиссии, штраф распределен на всех автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей. Других деталей произошедшего не приводится.

Ранее представители Еврокомиссии начали антимонопольное расследование в отношении американской компании Google. В отношении корпорации уже применялись санкции.