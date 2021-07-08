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Высшее образование за решеткой получил осужденный в Тульской области
Общество
Высшее образование за решеткой получил осужденный в Тульской области
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области  / 

Тула, 8 июля. Осужденный из исправительной колонии в Тульской области получил высшее образование. Мужчина прошел государственную аттестацию прямо в стенах исправительного учреждения.

Такая возможность у отбывающего наказание появилась благодаря видеосвязи. Перед монитором осужденный убедил комиссию в успешном прохождении всего учебного курса.

«Администрация исправительной колонии активно поддерживает желание осужденных получать высшее образование. Для этого созданы все необходимые условия, налажено взаимодействие с рядом вузов, организован процесс получения дистанционного образования с помощью современных технологий», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

Студент-осужденный завершил обучение в Московском открытом институте. Он получил положительную оценку за выпускную квалификационную работу. Высшее образование может поспособствовать дальнейшему трудоустройству после отбытия наказания.

Ранее ФАН сообщал об осужденном из Тульской области. Он нарушил распорядок, самостоятельно изготовив футбольный мяч. При этом мужчина проявлял агрессию в отношении сотрудников исправительного учреждения.

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