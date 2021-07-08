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Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
Экономика
Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Рубль ослабел по отношению к доллару: это следует из данных торгов на Московской бирже. В четверг, 8 июля, курс доллара поднялся выше 75 рублей, это максимальный показатель с 4 мая 2021 года. На 09:51 по московскому времени за один доллар давали 75,06 рублей. Евро подорожал на 48 копеек, достигнув уровня в 88,57 рублей.

О том, что означают эти валютные колебания и кто является выгодоприобретателем от ослабления рубля, ФАН объяснил руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Сегодня доллар укрепляется против рубля на 0,77%, евро — на 0,94%. Ожидания резкого повышения ключевой ставки Банка России сразу с 5,5% до 6,5% на ближайшем заседании не мешают ослаблению национальной валюты, — констатирует эксперт. — Денежный рынок почти полностью заложил в цены повышение ставки на 100 б. п. на заседании 23 июля, то есть с 5,5% до 6,5%. Исходя из процентных свопов, рынок ожидает, что ЦБ повысит ставку до 7,25% к концу года. При этом еще в начале второго квартала инвесторы закладывали уровни ниже 6%. Давление на сырьевые валюты продолжает оказывать снижение нефтяных цен на фоне неопределенности относительно сделки ОПЕК+».

Финансовый аналитик назвал выгодоприобретателей от курса доллара выше 75 рублей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Помимо этого, на валютные курсы продолжает оказывать влияние неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, отмечает финансовый аналитик.

«Сказывается снижение склонности к риску на глобальном рынке на фоне роста заболеваемости COVID-19. Сроки завершения пандемии опять откладываются», — отмечает он.

Также, по мнению Разуваева, на ситуацию оказывает влияние политика Минфина РФ.

«Против российской валюты продолжает играть Минфин. Он скупает валюту для Фонда национального благосостояния. Со среды объем интервенций вырос на треть, до 13,5 млрд руб. в день. В результате цена барреля в рублях превышает 5,7 тыс. руб., чего не было даже тогда, когда Brent стоил 100 долларов за баррель. Акционеры нефтяных компаний могут по итогам года рассчитывать на астрономические барыши», — подчеркнул он.

Ранее глава департамента корпоративных финансов Финансового университета при правительстве России Константин Ордов рассказал, при каких условиях россиянам стоит покупать доллары.

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нефть разуваев курс рубля курс доллара рубль и доллар
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