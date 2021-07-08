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Изнывающим от жары животным устроили водные процедуры в Иркутском зоопарке
Общество
Изнывающим от жары животным устроили водные процедуры в Иркутском зоопарке

Жара — тяжелое испытание не только для людей, но и для животных. Обитателей зверинцев угощают ледяными десертами и организовывают для них холодные ванны.  Иркутский зоопарк — не исключение. Сотрудники устроили для животных водные процедуры.

Забавные кадры появились в Сети. На них запечатлены счастливые обитатели зоопарка, барахтающиеся под водой. Судя по кадрам, больше всех изнывает от жары попугай Жако. Он охотно и игриво подставляет под струи воды перья красного хвоста.

Обрадовалась и обезьяна Лея, пытающаяся поймать капли воды ртом. Душ — счастье и для медведей. Они вытягиваются на земле в вольере, прочищая шерсть, и встают на задние лапы, чтобы дотянуться до источника влаги.

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