Прощай, Франция: эксперт объяснил, в чем главная ошибка закона о шампанском в России

Изменения в законе об алкогольной продукции запрещают виноделам из других стран маркировать свой товар как шампанское. Отныне даже производители региона Шампань при поставке напитков на российский рынок вынуждены писать на этикетке «игристое вино». Авторы законопроекта не сделали исключение для французских виноделов, что и стало основной ошибкой, считает Максим Черниговский, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка.

«До 2 июля в законе была лазейка, импортеры ею пользовались и поставляли в Россию игристые вина под кодом «шампанское». Это вводило российских потребителей в заблуждение. Теперь эта лазейка исчезла, в законе четко указано, что та продукция, которая поступает к нам, должна проходить под кодом «игристое вино». Но для Шампани надо было сделать исключение», — заявил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Объем импорта игристых вин в Россию в прошлом году составил 50 миллионов литров, из них напитков, привезенных из Шампани, — всего около 2%, отметил Максим Черниговский. Поэтому, с одной стороны, на российском рынке не возникнет дефицита шампанского, но, с другой стороны, закон создаст проблемы иностранным производителям, пусть и немногим, добавил эксперт.

«Революционных событий, разумеется, не произошло. В целом на рынке винодельческой продукции существует проблематика в отношении очень узкого числа производителей. Речь о производителях шампанского в регионе Шампань. Объем импорта этой продукции у нас совсем небольшой, при этом на территории Российской Федерации в отношении всех других производителей игристых вин ситуация никак не поменялась. Ни о каком дефиците в данном случае речи не идет. Исключение, конечно, надо было сделать в отношении производителей шампанского региона Шампань, но тут ответственность лежит не только на законодателях, но и на импортерах, которые должны были в течение года, когда обсуждались поправки, отреагировать и свои предложения внести», — поделился мнением генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Конфликт с французскими виноделами вполне разрешим, отметил Черниговский. Скорее всего, считает эксперт, закон будет включать в себя исключение для региона Шампань.

«Никто не мешает сейчас импортерам сделать ответные шаги. Я не сомневаюсь, что их услышат и для производителей региона Шампань будут сделаны исключения. Давайте не забывать, что основой объем импорта — это продукция премиального сегмента. Российский потребитель выбирает такое вино не так часто, а вся конфликтная ситуация возникла только в отношении французских виноделов, которые производят шампанское в регионе Шампань», — заключил Максим Черниговский.

Ранее авторы закона об игристых винах раскрыли содержание термина «российское шампанское». Депутат Госдумы Наталья Боевая пояснила, что если выпущенное в РФ игристое вино произведено так, как записано, а указанная на бутылке информация позволяет отследить его путь от лозы до бокала, то напиток можно именовать российским шампанским.