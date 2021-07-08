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Коронавирусом в России заразились еще 24 818 человек

  /   Обновлено: 08 июля 2021 11:48
Общество
Коронавирусом в России заразились еще 24 818 человек
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 июля. Актуальные данные о ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России представил федеральный оперативный штаб.

COVID-19 за минувшие сутки обнаружили еще у 24 818 человек. Зараженные находятся под медицинским контролем в 85 регионах России. У 11,9% из них не наблюдалось клинических проявлений заболевания. Также отечественные медики выписали 21 336 человек, поборовших коронавирус.

Коронавирус SARS-CoV-2 перестанет «доставлять хлопоты» через год-два в случае достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации. Мнение выразил академик РАН Виталий Зверев.

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