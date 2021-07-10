Новые ограничения в связи с распространением COVID-19 вводят в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 10 июля. Накануне губернатор Ростовской области озвучил введение новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции на Дону.

Во время заседания оперативного штаба глава региона прислушался к рекомендациям главного санитарного врача Ростовской области и пообещал в ближайшее время опубликовать документ с ограничениями. Как отметил губернатор, информация появится 10 июля.

Областные власти уже признали, что на Дону уверено набирает обороты третья волна COVID-19. Только за последние сутки число выявленных случаев заболевания подобралось к 300, что соответствует октябрьским показателям 2020 года.

Главный санитарный врач Ростовской области отмечает, что большинство заболевших сегодня составляют люди от 20 до 30 лет, называя это особенностями третьей волны. Ухудшение эпидемиологической ситуации наблюдается в первую очередь в транспортной и торговой отраслях. Более 40% сотрудников не соблюдают масочный режим, что плачевно сказывается на эпидобстановке.

В настоящее время число людей с подтвержденной инфекцией на Дону увеличилось до 307 в сутки и по итогу достигло 101774 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,3.

Ранее ФАН сообщал, что оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Томской области принял решение о введении дополнительных ограничений с понедельника, 12 июля. Согласно новым правилам, запрещается проводить концерты и спортивные мероприятия в закрытых помещениях без посадочных мест. Кроме того, ограничивается наполняемость фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах.