Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 11:50
11:47
Происшествия
ДТП с участием семи машин спровоцировало крупную пробку на МКАД
11:44
Общество
Психолог раскрыла причины возникновения абьюзивных отношений
11:42
Общество
ФАС проверит покупку «Лентой» пермской торговой сети «Семья»
11:39
Армия
Лукашенко рассказал, кого считает главной опорой государства
11:38
Армия
Литовкин расшифровал сигнал Черноморского флота для НАТО у берегов Крыма
11:35
Общество
Коронавирусом в России заразились еще 24 818 человек
11:35
Происшествия
Свердловский минздрав начал проверку после гибели многодетной роженицы
11:34
Экономика
Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате
11:33
Происшествия
Бывший сотрудник ЮКОСа Пичугин даст показания по делу Ходорковского в СИЗО «Лефортово»
11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева пыталась подкупить 14-летнюю дочь своего мужа
Все новости

Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате
Экономика
Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. ВТБ стал первым банком, который обеспечит возможность дистанционно расплатиться средствами материнского капитала для погашения ипотеки.

Кредитная организация рассчитывает, что ее клиенты смогут сэкономить около двух недель из-за более удобного формата взаимодействия. Предполагается, что сервис станет доступен клиентам банка в мобильном приложении до конца лета, пишут «Известия».

Для распоряжения материнским капиталом нужно будет составить соответсвующее заявление через «ВТБ Онлайн», в разделе «Государственные услуги». Когда ипотека зарегистрирована на отца ребенка, а маткапитал поступает на счет матери, можно обойтись без личного визита в офис, если оба родителя являются клиентами ВТБ.

Отцам-одиночкам в России также позволят получать материнский капитал. Соответствующие поправки к закону ранее подготовил Минтруд.

Вернуться назад

ипотека втб материнский капитал маткапитал онлайн-банкинг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru