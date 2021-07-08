Погашение ипотеки материнским капиталом стало доступно в онлайн-формате

Москва, 8 июля. ВТБ стал первым банком, который обеспечит возможность дистанционно расплатиться средствами материнского капитала для погашения ипотеки.

Кредитная организация рассчитывает, что ее клиенты смогут сэкономить около двух недель из-за более удобного формата взаимодействия. Предполагается, что сервис станет доступен клиентам банка в мобильном приложении до конца лета, пишут «Известия».

Для распоряжения материнским капиталом нужно будет составить соответсвующее заявление через «ВТБ Онлайн», в разделе «Государственные услуги». Когда ипотека зарегистрирована на отца ребенка, а маткапитал поступает на счет матери, можно обойтись без личного визита в офис, если оба родителя являются клиентами ВТБ.

Отцам-одиночкам в России также позволят получать материнский капитал. Соответствующие поправки к закону ранее подготовил Минтруд.