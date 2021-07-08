Почему финал Евро-2020 станет историческим: рассказываем о матче Италия — Англия

Почти месяц Евро-2020 позади. Впереди — главный европейский матч даже не четырехлетия, а пятилетия. Потом и кровью сборные Италии и Англии пробились в финал чемпионата Европы, в котором 11 июля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» сразятся за титул победителя и чемпионский кубок.

Каждая из сборных прошла свой путь, обе команды достойны первого места, но в июльское воскресенье Европа все же узнает своего нового чемпиона.

ФАН рассказывает о пути сборных Италии и Англии, а также разбирает шансы команд.

Global Look Press / Alfredo Falcone/LaPresse

11 июля

Италия — Англия. Финал Евро-2020. Лондон. 22:00 (время московское)

В финале чемпионата Европы-2020 сойдутся две великие футбольные державы — сборные Италии и Англии. Именно такой финал на старте чемпионата предсказывали многие спортивные эксперты. И если Италия, демонстрировавшая яркий и результативный футбол, эти ожидания оправдывала, то на английских футболистов, показывающих на групповой стадии турнира скучный и практически безголевой футбол, критиковали очень сильно. Примечательно, но победа одной из этих сборных станет по-настоящему исторической. Команда Италии лишь однажды выигрывала Евро, случилось это в далеком 1968-м году. В 2000-м итальянцы чуть было не повторили свой успех в финальном матче с французами, но, видимо, было не суждено. На протяжении всего матча сборная Италии вела в счете — 1:0, а на 90-й минуте Франция неожиданно сравняла счет. В овертайме французы забили безответный мяч в итальянские ворота и стали победителями Евро.

Футбольная сборная Англии, несмотря на непомерные амбиции и сильный внутренний чемпионат, никогда в своей истории не доходила так далеко на Евро — англичане в 2021 году впервые сыграют в финале европейского первенства.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

История встреч сборных Италии и Англии

Всего сборные Италии и Англии встречались 27 раз. Итальянцы становились победителем этого противостояния десять раз, англичане на два меньше — восемь раз. Также было зафиксировано девять результатов вничью. Последний раз команды встречались в марте 2018 года в товарищеском матче и разошлись мирной ничьей — 1:1. Последняя официальная встреча между англичанами и итальянцами состоялась аж семь лет назад на чемпионате мира в Бразилии. Итальянцы тогда оказались сильнее — 2:1, но в английской сборной отличился, будучи совсем юным, Рахим Стерлинг, являющийся одним из ключевых игроков свой команды на этом Евро.

Сборная Италии на Евро-2020

На этом Евро итальянцы настолько уверенно выглядят, что многие пророчат им победу в турнире. На групповом этапе подопечные Роберто Манчини одержали две разгромные победы над командами Турции — 3:0 и Швейцарии — 3:0, победили Уэльс неосновным составом — 1:0 — и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Матчи в плей-офф для итальянцев складываются куда труднее. В 1/8 финала итальянские футболисты избежали поражения от австрийцев только в дополнительное время со счетом 2:1. В четвертьфинале сборная Италии играла не с кем иным, как с командой Бельгии, возглавляющей мировой рейтинг ФИФА, но успела управиться в основное время — 2:1. В полуфинале итальянцам противостояла агрессивная и нацеленная на победу сборная Испании, владевшая инициативой практически на протяжении всего матча. Победителя команды не смогли выявить ни в основное, ни даже в дополнительное время. Драматичная серия послематчевых пенальти после промаха испанца Мораты завершилась в пользу итальянцев.

Global Look Press / Alfredo Falcone/LaPresse

Сборная Англии на Евро-2020

На этом чемпионате англичане выступали не так убедительно, как хотелось бы их болельщикам. От сборной Англии ждали фееричного футбола с самых первых матчей Евро-2020, но по итогу на групповом этапе очки подопечным Гарета Саутгейта приходилось вымучивать. За три матча сборная Англии смогла забить только два гола: один — хорватам и один — чехам. Помогла англичанам оборона, которая за этот турнир не пропустила еще ни одного мяча. В плей-офф Харри Кейн и остальные английские футболисты немного раскочегарились: со счетом 2:0 выбили нестабильную, но амбициозную сборную Германии, а в четвертьфинале не оставили ни малейшего шанса украинцам — 4:0. В полуфинале сборная Англии встречалась с упорными, ставшими настоящей сенсацией турнира, датчанами. Первыми счет в полуфинальном матче открыли датчане, через 9 минут англичане, благодаря автоголу датчанина Кьера, сравняли счет. Основное время победителя не выявило. Исход матча решил спорный одиннадцатиметровый после наигранного падения Стерлинга в штрафной. Петр Шмейхель хоть и отразил пенальти Харри Кейна, но уже не смог остановить все того же Кейна на добивании. Скандальный пенальти, который вывел англичан в финал, вспоминать будут еще долго.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Шансы команд на чемпионство: прогнозы букмекеров

Победителя Евро-2020 предугадать сложно. Обе сборные действительно очень сильные, имеющие мощные составы, а также свои игровые схемы, которые позволили командам пробиться в главный европейский финал. Даже букмекеры расценивают шансы двух сборных как равные. Чемпионство и Англии, и Италии оценивается одинаковым коэффициентом — 1,90.

11 июля мы все узнаем, кто поднимет чемпионский кубок: сборная Италии, пытающаяся столько лет повторить успех 50-летней давности, или команда Англии, никогда прежде не играющая в финале чемпионатов Европы.

Ранее Российский футбольный союз назвал план по назначению главного тренера сборной России. Сообщается, что планируется достичь договоренности с одним кандидатом и только потом разорвать контракт с действующим тренером сборной России Станиславом Черчесовым.